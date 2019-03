Das Haydn-Ensemble spielt am Samstag, 11. Mai, ein Konzert unter dem Motto "Musik am Hofe der Wittelsbacher" im Rossini-Saal. Im Programm des Cape Classic e.V. stehen Werke von Johann Baptist Wendling, Peter von Winter, Christian Cannabich und Wolfgang Amadeus Mozart. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu hören ist unter anderem die Ouvertüre zur "Entführung aus dem Serail" für Flöte und Streichquartett von Wolfgang Amadeus Mozart, das Flötenquartett G-Dur op. 10 von Johann Baptist Wendling und das Quintett F-Dur für Flöte, Klarinette und Streichtrio von Christian Cannabich. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung erhältlich. Foto: Peter Brechtel