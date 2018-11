Am Hochwasserdeich wird wieder abgeholzt

Eigentlich sollte die nächste Abholzaktion am Münnerstädter Hochwasserdeich ruhig über die Bühne gehen, aber das laute Sägen ist unüberhörbar. Nachdem bereits im letzten Winter etliche Bäume entlang des rund 1,1 Kilometer langen Hochwasserdammes gefällt worden waren, sind nun die nächsten an der Reihe. Lange Zeit hatten sich Stadtrat und viele Münnerstädter, die den Deich als Spazierweg nutzen, gegen die Abholz-Aktion gewehrt. Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen setzt sich aber durch. Die Bäume hätten eigentlich nie gepflanzt werden und schon gar nicht so groß werden dürfen. Bei einem extremen Hochwasser könnte der Damm brechen. Der Stadtrat hatte sich schließlich den gesetzlichen Vorgaben gebeugt. Foto: Thomas Malz