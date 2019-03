Am Herd steht Hans Grau noch immer selbst

In seinem Haus am Stöckleinsbach, in dem er einst das Licht der Welt erblickte, feierte Hans Grau jetzt seinen 90. Geburtstag. Nach dem Tod seiner Frau Bärbel, die er ein Jahr lang gepflegt hat, versorgt sich der Senior weitgehend selbst. Heute profitiert er davon, dass er immer mit seiner Frau gekocht und sich viel von ihr abgeschaut hat. Selbst Bohnakern mit Klöß' bringt er zustande.

Als junger Mann hat Hans Grau beim "Schuh-Stoll" das Schuhmacherhandwerk gelernt und blieb dort 19 Jahre. Die Werkstatt war nur einen Katzensprung entfernt auf der gegenüberliegenden Seite des Baches. Später wechselte er zu einer Baufirma in Birkach und arbeitete dort bis zur Rente.

Der Jubilar interessiert sich sehr für alles, was in der Welt passiert. Deshalb beginnt er jeden Tag mit der Lektüre des Fränkischen Tags. Die Zeitung darf auf keinen Fall zu spät im Kasten sein. Spaß machen ihm auch Fußballspiele im Fernsehen und das Lösen von Kreuzworträtseln. Das Erstaunlichste ist jedoch, dass der Neunzigjährige noch Fahrrad fährt. Zum Märzensee beispielsweise, um dort im Garten und auf den Äckern nach dem Rechten zu sehen. Gerne geht er auch heute noch in den Wald, wo er in jüngeren Jahren oft Brennholz gemacht hat.

Der Jubilar hat eine Tochter und zwei Söhne, die in Steppach und Walsdorf leben. Inzwischen ist die Familie um vier Enkel und zwei Urenkelkinder gewachsen. Zum runden Geburtstag gratulierten Bürgermeister Hans Beck und Zweiter Bürgermeister Helmut Schleicher. Sie übermittelten auch die Glückwünsche des Landrats. see