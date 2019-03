Am Hammermühlweg krachte es heftig

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am Montagabend, als ein 66-jähriger Rentner vom Hammermühlweg in die Industriestraße einbiegen wollte. Vorschriftsmäßig hielt er an dem Stoppschild. Ein BMW-Fahrer wartete an der roten Ampel in der Industriestraße und fuhr los, als die Ampel für ihn Grün zeigte. Der Rentner bemerkte das Umschalten der Ampel nicht und fuhr nach Warten am Stoppschild ohne nochmaliges Umschauen los. Hierbei kollidierte er mit der Seite des BMW. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 12 000 Euro.