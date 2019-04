"Am Hahnberg" kommt ein Baugebiet

Die Sitzung

des Gemeinderates am heutigen Donnerstag beginnt um 19 Uhr im Foyer des Rathauses, weil draußen vor der Tür die offizielle Übergabe des neuen Gemeinde-Busses stattfinden soll. Anschließend wird die Sitzung im Sitzungssaal fortgeführt. Auf der Tagesordnung stehen , die Vergabe für die Erneuerung/Umstellung der Straßenbeleuchtung in Birkach und Obersiemau auf energieeffiziente LED-Technik sowie die Vorstellung der Entwurfsplanung für das Baugebiet "Am Hahnberg" in Obersiemau. red