Am Grünen Band durch die Heide

Die Frühjahrswanderung des Obst- und Gartenbauvereins findet am Sonntag, 2. Juni statt. Das Motto ist "Am Grünen Band durch die Görsdorfer Heide". Treffpunkt ist um 10 Uhr im Gemeindehof. In Fahrgemeinschaften geht es dann Richtung Eisfeld. Die Wanderung beginnt am ehemaligen Wachturm und führt von dort aus auf dem Plattenweg des ehemaligen Grenzstreifens vorbei am Rottenbacher Moor durch die Görsdorfer Heide. Die Streckenlänge beträgt circa acht Kilometer. Die Wanderung endet mit einer Einkehr im Waldhotel Hubertus. red