Poppenlauer vor 12 Stunden

Am geparkten Fahrzeug hängen geblieben

Ein 41-jähriger Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 7.30 Uhr die Ludwigstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei blieb er aus Unachtsamkeit an einem geparkten Pkw hängen, so dass ein Schaden von circa 8000 Euro...