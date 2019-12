Am Freitag geht der Verkauf los

Von Freitag, 6. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 24. Dezember, findet auf dem ehemaligen Festplatz an der Luitpoldstraße (Seite Hallenbad) der Christbaummarkt statt. Die Bestückung des Platzes ist bereits am Donnerstag, 5. Dezember.

Die Verkaufszeiten sind werktags von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Am 24. Dezember erfolgt der Verkauf von 9 bis 12 Uhr. Die Verkehrsteilnehmer werden darauf hingewiesen, ab Donnerstag, 5. Dezember, nicht mehr in der abgesperrten Fläche zu parken. red