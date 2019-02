Am ersten Tag gleich 1100 Unterschriften

Mit großem Elan ist das bayerische Volksbegehren "Artenvielfalt und Naturschönheiten in Bayern - Rettet die Bienen!" am Donnerstag in Bamberg gestartet. Nach Angaben der Unterstützer wurden bereits am ersten Einschreibetag rund 1100 Unterschriften in Bamberg geleistet. Das entspricht etwa zwei Prozent der 55 000 Stimmberechtigen in Bamberg. In der Landeshauptstadt München hatten zum gleichen Zeitpunkt "nur" 1,35 Prozent der Stimmberechtigten unterschrieben. Die Initiatoren vermuten, dass Bamberg damit einen der höchsten Werte im Freistaat erzielt hat. red