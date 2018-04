Am Ende gibt es ein Ritterdiplom

Eine Führung für Kinder und Eltern findet in Schloss Rosenau statt. Die Führung starte t am Sonntag, 15.April, unter den Motto

"Herzog Ernst Ritter von Rosenau" und beginnt um 15 Uhr.

Teilnehmen können maximal 15 Kinder und deren Eltern.

Diese Führungen sind für Kinder von sieben bis zwölf Jahren geeignet. Anmeldung sind möglich von Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr unter Telefon 09563/308410. Treffpunkt ist am Museumsladen. red