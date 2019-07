Am Boden geschlagen

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Promenadestraße am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB). Ein 21-jähriger Mann aus Memmelsdorf wurde von einem unbekannten Täter zu Boden gerungen und ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter. Zuvor hatte er die Mützen verwechselt. Er setzte diejenige seines Kontrahenten aus Memmelsdorf auf und ließ seine eigene am Tatort zurück. Diese wurde nun zur Spurenauswertung sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-210 bei der Polizei zu melden. pol