Auch am Leinritt schlugen Vandalen zu und hatten es auf ein hier abgestelltes Fahrzeug abgesehen: Hier wurde ein geparkter BMW beschädigt. Die Frau, der das Fahrzeug gehört, hat nun einen Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro zu beklagen. Auch in diesem Fall ist die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der bekannten Rufnummer 0951/ 9129 210 entgegen genommen. pol