Am Berg brannte der Wald

Eine circa 150 Quadratmeter große Fläche brannte am Sonntagabend im Wald am Mitwitzer Berg. Dabei wurden sechs Bäume beschädigt, was einem Sachschaden von ungefähr 600 Euro entspricht. Der Brand konnte durch knapp 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mitwitz, Kronach, Schwärzdorf und Kaltenbrunn gelöscht werden. Die Ursache konnte bisher nicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die aktuell bestehende Waldbrandgefahr hin und bittet um verantwortungsvolles Verhalten in Waldnähe. pol