Am Auto fehlt das "A"

Ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung seines Fahrzeugs war ein 26-jähriger Mann, der seinen Lebensunterhalt mit dem Sammeln von Metallschrott verdient, am Montagvormittag in Bad Brückenau unterwegs, meldete die Polizei. Durch Recherchen der Beamten wurde festgestellt, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen des fehlenden Blechschildes mit dem großen "A", das ihn als Transporteur von Abfall nach außen kenntlich macht, beanstandet wurde. Ebenso verhielt es sich auch diesmal. Es wird eine Anzeige erstellt. pol