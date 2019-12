Am Außenspiegel hängen geblieben

Am Freitagnachmittag ist ein 24-Jähriger mit seinem Lkw der Marke MAN mit zu geringem Seitenabstand an einem in der Marktstraße geparkten Pkw Renault vorbeigefahren. Er blieb mit seinem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel des Pkw hängen. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.