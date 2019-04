Am Außenspiegel berührt - Verwarnung

Etwa 800 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Dienstagnachmittag. Ein Kleintransporter war in der Kissinger Straße in Richtung Bad Kissingen unterwegs und wollte an einem geparkten Mercedes vorbeifahren, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Fahrer war nicht aufmerksam und touchierte mit seinem Kleintransporter den linken Außenspiegel des Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei verwarnte den Unfallverursacher. Er muss nun ein Bußgeld in Höhe von 35 Euro zahlen. pol