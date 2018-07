pol



Von einem Auto am Arm gestreift wurde ein 77 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag in der Münnerstädter Straße in Burglauer . Er war dort zu Fuß unterwegs, als ihm kurz nach dem Ortsschild ein Auto entgegenkam. Dessen 59-jähriger Fahrer wich nicht in ausreichendem Maß aus und berührte den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel am rechten Arm. Der Rentner klagte im Anschluss an den Unfall über Schmerzen und musste sich deshalb im Krankenhaus behandeln lassen.