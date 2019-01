Am 5. Februar wird wieder getanzt

Der Tanzkreis Ü50 ist eine Gruppe, die sich an jedem zweiten Dienstag von 14.30 bis 16 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in der Hauptstraße 21 trifft und dort Kreis-, Block- sowie Western- und Squaretänze aufs Parkett legt. Tanzen fördert die Gedächtnisleistung und die Beweglichkeit gleichermaßen. Interessierte sind immer willkommen. Das nächste Treffen ist am 5. Februar. red