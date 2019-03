Am 3. Mai Shoppen bis in die Nacht

Die Stadtverwaltung möchte hiermit rechtzeitig alle Inhaber von Geschäften in der Kronacher Innenstadt darüber unterrichten, dass auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit besteht, anlässlich des Events "Kronach leuchtet" die Geschäfte am Freitag, 3. Mai, bis maximal 23 Uhr geöffnet zu lassen. Ein entsprechend gestellter Antrag der Stadt Kronach bei der Regierung von Oberfranken wurde mit Bescheid vom 8. März 2019 für den Bereich der Kronacher Innenstadt genehmigt.

Wer von den Einzelhändlern wissen will, ob die Möglichkeit der längeren Öffnungszeit für sein Geschäft besteht, kann gerne beim Ordnungsamt der Stadt Kronach (Hr. Krapp) unter Tel. 09261/97-282 nachfragen. Der Antrag auf Verlängerung der Ladenöffnungszeit in der Zeit der Kronach-leuchtet-Woche wurde wegen des vielfach geäußerten Wunsches der Kronacher Einzelhändler wiederum auf den Weg gebracht und von der Regierung genehmigt, da es sich bei dem Fest um eine Kulturveranstaltung mit überregionaler Ausprägung handelt, zu der ein über das normale Maß hinausgehendes Besucherinteresse in der Innenstadt zu erwarten ist, teilt die Stadtevrwaltung mit. red