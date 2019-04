Am 17. Mai beginnt die neue Sportabzeichen-Saison

Ein bisschen enttäuscht zeigte sich der Sportabzeichenreferent des Kreises Kulmbach im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) bei der Jahrestagung in der Gaststätte "Zum Hähnchenwirt". "Wir haben es geschafft, mit 333 erfolgreich absolvierten Sportabzeichen in Oberfranken das Schlusslicht zu sein", sagte Peter Schwitz. Er appellierte an alle, dazu beizutragen, dass künftig bessere Ergebnis erzielt werden.

Die 43 Prüfer würden sich alle Mühe geben, die Teilnehmer bei ihren Zielen zu unterstützen, aber die Gesellschaft allgemein sei zu bequem geworden oder gebe bei sportlichen Anforderungen zu schnell auf, sagte Schwitz. "Dabei ist das Sportabzeichen eine gute Gelegenheit, die persönliche Fitness zu testen." Der BLSV-Referent bedauerte auch, dass nur sieben Schulen aus dem Landkreis Interesse zeigten, das drücke die Zahl nach unten.

Und das nahm Herbert Hörath, Schulreferent des BLSV, zum Anlass, die Rektoren zu bitten, das Training und die Abnahme für diese wichtige Breitensportmaßnahme zu unterstützen. Das Sportabzeichen sei nicht nur eine persönliche Bereicherung, sondern helfe auch bei der Suche nach eine Ausbildungsstelle, so mancher Betrieb fordere die Teilnahme an diesem Leistungstest.

Schwitz machte noch auf die geänderten Prüfbestimmungen aufmerksam und händigte die entsprechenden neuen Unterlagen aus.

Aus der Mitte der Prüfer kam Kritik an zu viel Bürokratie, besonders beim Schwimmtest, bei dem immer ein zusätzlicher Rettungsschwimmer anwesend sein müsse. Die Termine für die Absolvierung des Sportabzeichens stehen bereits fest. Beginn ist am Freitag, 17. Mai.

Bis 7. Juni findet das Training viermal jeweils freitags von 17.30 bis 19.30 Uhr auf dem Sportgelände der Realschule Kulmbach-Weiher, außerdem an gleicher Stelle und zur gleichen Uhrzeit vom 28. Juni bis 26. Juni.

Am 13. und 20. September kann man die Übungen von 17 bis 19 Uhr durchführen.