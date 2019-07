In der Christuskirche Heiligenstadt (Familienzentrum 8) spricht heute um 15 Uhr Dr. Christine Sauer zum Thema "Alzheimer ist heilbar!?". Der Titel des Themas wurde in Deutschland bekannt durch das 2017 herausgekommene Buch von Dr. Nehls, die Fortsetzung seines 2015 erschienenen Bestsellers "Die Alzheimer Lüge". Hinter seinen Veröffentlichungen stehen Ergebnisse einer Studie zur Vorbeugung und Rückbildung von Alzheimer von Dr. Dale Bredesen aus Amerika. Bredesen, der als Neurologe Alzheimer-Demenz über dreißig Jahre erforscht hat, hat in seiner grundlegenden Studie an einer kleineren Zahl von Patienten bewiesen, dass sein System zu einer Rückbildung der Demenz in neun von zehn Patienten führt, die sich daran halten. Seitdem hat er Hunderte von Patienten behandelt, die ihre Demenz verbessert oder ihr Risiko verringert haben, und andere Forscher sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. red