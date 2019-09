Uehlfeld vor 16 Stunden

Gemeinderat

Alu-Zelt genehmigt

Gerade so war der Gemeinderat in Uehlfeld bei der jüngsten Sitzung beschlussfähig. Der Termin in den Sommerferien war ungewöhnlich, zahlreiche Räte befanden sich im Urlaub oder waren verhindert. "Die ...