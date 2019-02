Altwiener Weisen in der Alten Vogtei

Die Kreisler Story - Altwiener Weisen von Fritz Kreisler sind am 10. Februar um 10 Uhr bei den Kultursonntagen in der Alten Vogtei zu hören.

Fantasievoll und gekonnt erweckt David Frühwirth (Violine) das "Goldene Zeitalter" der 20er und 30er Jahre zu neuem Leben. Mit seinem Spiel kreiert er das Flair des alten Wiens, aber auch das New Yorks und Berlins. Begleitet wird er von der Pianistin Milana Chernyavska, die den Vogteibesuchern durch ihre wunderbaren Auftritte, u. a. mit Yamei Yu, in guter Erinnerung sein dürfte.

Zusammen mit seinem Freund Enrico Caruso war er einer der Superstars der frühen Grammophon-Ära, und bis heute zählen seine typisch Wiener Melodien zu den absoluten Höhepunkten in der klassischen Musikszene: Fritz Kreisler. Mit 13 Jahren steht er auf den Konzertpodien Europas und der USA und wird in einer einzigartigen Karriere für Jahrzehnte zum bewunderten Virtuosen, zum Liebling des Publikums auf allen Kontinenten. Sein "Liebesleid" oder "Schön Rosmarien" sind durch ihren wunderbaren melodischen Charme bis heute beliebt.

Selten länger als drei Minuten

Kreisler komponierte nah am Puls seiner Zeit und Hörer - oft unter fantasievollen Pseudonymen. Passend zur damaligen Schallplattentechnik schrieb er Stücke, die selten länger als drei Minuten dauern. Dennoch gehören sie bis heute zum unvergänglichen Repertoire aller Geiger und begeistern Musiker und Publikum in aller Welt.

Der in Salzburg geborene Violinist David Frühwirth absolvierte sein Studium am Mozarteum Salzburg, der Musikhochschule Lübeck und an der Manhattan School of Music in New York. Er spielt regelmäßig Solo- und Kammermusik-Konzerte in bekannten Konzertsälen und Festivals weltweit.

Milana Chernyavska wurde mit sieben Jahren in die renommierte Musikschule für begabte Kinder des Tschaikowsky Konservatoriums in ihrer Heimatstadt Kiew aufgenommen. Nach verschiedenen Meisterkursen wurden ihre Leistungen durch zahlreiche Preise bei internationalen und nationalen Wettbewerben anerkannt.

Karten gibt es im Büromarkt Schulze in Burgkunstadt, der Tourist-Info Lichtenfels oder unter www.baur-stiftung.de. red