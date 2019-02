Altwiener Weisen erst ab 17 Uhr

Am Sonntag, 10. Februar, erwartet die Besucher ab 17 Uhr (und nicht, wie irrtümlich angekündigt, ab 10 Uhr) in der Alten Vogtei in Burgkunstadt ein Abend voller Geschichten und Musik aus den zwanziger und dreißiger Jahren. Dabei erweckt David Frühwirth (Violine) das "Goldene Zeitalter" der zwanziger und dreißiger Jahre zu neuem Leben. Mit seinem Spiel kreiert er die Salonatmosphäre jener Jahre, das Flair des alten Wien, aber auch das New Yorks und Berlins. Begleitet wird er von der Pianistin Milana Chernyavska.

Fritz Kreisler war zusammen mit seinem Freund Enrico Caruso einer der Superstars der frühen Grammophon-Ära, und bis heute zählen seine typisch Wiener Melodien zu den absoluten Highlights in der klassischen Musikszene.

Karten für das Konzert gibt es im Büromarkt Schulze in Burgkunstadt, bei der Tourist-Info Lichtenfels oder über www.baurstiftung.de. Der Eintritt kostet 15 Euro. red