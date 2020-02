Altweiberfasching, Mottoparty, Umzüge, Kesselfleisch und Fisch

Das (verlängerte) Faschingswochenende in Bischofsheim hat es wahrlich in sich in: Vom Altweiberfasching über Kinderfasching und Motto-Party bis zum großen Rosenmontagsumzug und Fischessen ist für jeden etwas geboten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Altweiberfasching

In Bischofsheim wird sage und schreibe vier Mal - eigentlich sogar fünf Mal, nimmt man den Einheimischen-Altweiberfasching am Mittwoch vor dem letzten Donnerstagstermin noch dazu - Altweiberfasching gefeiert. Ab 20 Uhr dreht die Maumerkapelle (letztmalig am 20. Februar) ihre Runde durch die Altstadtkneipen. In der Rhön-lust ist Live-Musik mit Rhön-Rabatz angesagt, aber auch in den anderen Kneipen geht es schon mal rund.

Am Freitag, 21. Februar, kapern Piraten das Schützenhaus in der Bauersbergstraße. Showeinlagen sind geboten, es gibt eine Piratenbar und eine Seeräuberkombüse. Für gute Stimmung sorgt "Rhön-Rabatz". Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Schonder, eventuelle Restkarten an der Abendkasse. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, es gibt keine Sitzplatzgarantie.

Rathaus wird gestürmt

Am Faschingssamstag, 22. Februar, erstürmen die Maumer das Rathaus (11.11 Uhr) und stellen den Fosenochtsbaam auf (14.30 Uhr).

In Wegfurt findet eine Kinderprunksitzung für die kleinen Narren statt (15 Uhr), während in Frankenheim in der Hütte und im beheizten Festzelt am Sportgelände eine Faschings-Mottoparty auf dem Programm steht (20 Uhr). Das Motto lautet: "Mickey Maus und seine Freunde".

Kinderfasching und Umzüge

Der Faschingssonntag beginnt mit dem Fosenochtsömmzuuch in Wegfurt (13.30 Uhr). Anschließend ist After-Ömmzuuch-Party mit Uwe Wiegand angesagt. Die Unterweißenbrunner Bloobäuch feiern Kinderfasching im DJK-Sportheim (13.59 Uhr), die Böschemer Maumer in Haselbach (14.30 Uhr im Lindenbrunnen).

Auf die After-Kinderfasching-Party sind Mamas, Papas, Omas, Opas und alle, die einfach Lust darauf haben, ins DJK-Sportheim in Unterweißenbrunn eingeladen.

Unbestrittener Höhepunkt der Böschemer Fosenocht ist jedoch der große Rosenmontagsumzug in Bischofsheim. Um 14 Uhr treffen sich alle Närrinnen und Narren aus dem ganzen Stadtgebiet sowie auch weit darüber hinaus zum bunten Umzug durch Bischofsheim. Endstation ist der Marktplatz, die gute Stube von Bischofsheim, wo noch ausgiebig gefeiert wird.

Der eine oder andere Abstecher in die zahlreichen Kneipen in der Altstadt natürlich inklusive.

Um das leibliche Wohl muss einem in Bischofsheim wahrlich nicht bange sein. Neben den zahlreichen ortsansässigen Gastronomiebetrieben mit regionaler und internationaler Küche, gibt es in der Faschingszeit auch noch weitere Besonderheiten: Am Freitag, 21. Februar, veranstaltet die DJK Unterweißenbrunn um 18.30 Uhr ein Kesselfleischessen im Sportheim (Anmeldung bei Josef Walter, Tel.: 09772/8450). Am Faschingsdienstag gibt's um 11 Uhr traditionell Wurst & Weck am Marktplatz.Wer es eher mit Fisch hat, ist beim Heringsessen der DJK Wegfurt (Faschingsdienstag, 18 Uhr) in der Geisfürsthalle gut aufgehoben.

Spieleabend für Erwachsene

Wer es nicht so mit der Fosenocht hat, es aber trotzdem gesellig mag und gerne neue Leute kennenlernen möchte, für den ist der Spieleabend am Freitag, 21. Februar genau richtig, ein Angebot von Anikò Fritz und Anja Nägler in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Bischofsheim. Es stehen zahlreiche Spiele zur Auswahl, sowohl Klassiker, als auch Neuheiten, und es dürfen auch die persönlichen Lieblingsspiele mitgebracht werden. Beginn ist um 20 Uhr, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Faschingsendspurt in Bischofsheim gibt es auf www.bischofsheim.info. red