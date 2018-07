Altstädter rüsten auf

pg



Die SpVgg Bayreuth hat ihren Kader für die kommende Regionalliga-Saison vergrößert. Die Altstädter vermeldeten am Dienstagabend gleich vier Neuzugänge: Torwart Denis Grgic, Abwehrspieler Nick Prasad sowie die beiden Mittelfeldspieler Marcel Schiller und Edwin Schwarz werden den Bayreuther Kader in der kommenden Saison verstärken. Außerdem wurde der Vertrag mit Flügelspieler Kevin Coleman verlängert. Mit Albert Ruiz, der ebenfalls in das viertägige Trainingslager (ab Donnerstag) mitreisen wird, "sind die Verhandlungen weit fortgeschritten", heißt es in einer Vereinsmitteilung.Für Trainer Josef Albersinger ist die Kaderplanung damit größtenteils abgeschlossen. "Wir hatten das Ziel, den Kader vor dem Trainingslager komplett zu haben. Ich denke, dass wir das gut hingekriegt haben. Ich bin optimistisch, dass wir mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, eine gute Rolle in der Regionalliga spielen und unsere Ziele erreichen werden", sagt Albersinger. Er schließe aber nicht aus, dass es noch weitere Neuzugänge geben wird.Mit Schwarz füllt Albersinger die Lücke im defensiven Mittelfeld, die durch die Abgänge von Kristian Böhnlein und Dominik Schmitt entstanden ist. Der 23-jährige Schwarz spielte zuletzt bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest und war zuvor bei den Regionalligisten Viktoria Köln und FC Bayern München II aktiv. Er hat 108 Regionalliga-Einsätze hinter sich. Zuvor spielte er im Münchner Nachwuchs häufig in der Junioren-Bundesliga. "Edwin ist trotz seines jungen Alters schon erfahren. Er ist sehr gut ausgebildet, spiel- und zweikampfstark", sagt Albersinger.Für die Offensive kommt der 21-Jährige Schiller, der in 69 Einsätzen für den FC Ingolstadt II in der Regionalliga aktiv war und dabei neun Treffer erzielte. "Er ist schnell und dribbelstark", sagt Albersinger. Das treffe auch auf den US-Amerikaner Kevin Coleman, der bereits vier Pflichtspiele für die Altstädter absolviert hat. Die Unterschrift des Stürmers Ruiz soll in den nächsten Tagen folgen, für das Trainingslager ist er bereits eingeplant. Der Spanier war zuletzt in den USA aktiv, an der Universität in Florida. "Er hat sehr viel Zug zum Tor. Ich bin überzeugt, dass die Regionalliga genau die richtige Liga für ihn wäre", sagt Albersinger.Mit dem Deutschkroaten Grgic (FK Etar, Bulgarien) kommt ein weiterer Torwart. Der 26-Jährige spielte in Deutschland unter anderem in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers und dem Karlsruher SC . "Wir hatten auf der Torwart-Position noch Handlungsbedarf und haben mit Denis nun eine dritte gute Alternative", sagt Albersinger mit Hinblick auf die Verletzung von Alexander Skowronek. Außerdem wechselt mit Nick Prasad ein weiterer Innenverteidiger nach Bayreuth. Der 23-jährige hat bereits drei Testspiele im Altstadt-Trikot bestritten, "er hat mich überzeugt, wir können ihn gut einsetzen", merkt der Trainer an. "Die Integration aller Spieler hat gut funktioniert", denn entscheidend sei für Albersinger, dass die Spieler auch charakterlich ins Team passen. "Und das trifft auf alle drei zu."