Altstadtrundgang mit Weingenuss

Die BLLV-Senioren treffen sich am morgigen Donnerstag, 21. November, zur Fahrt nach Volkach. Am Vormittag erfolgt ein Altstadtrundgang "Von Tor zu Tor" mit Weingenuss. Am Nachmittag wird das Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim mit dem Thema "Das arme Dorfschulmeisterlein" besucht. Die Abfahrtszeiten sind in: Steinberg 6.45 Uhr, Kronach Kaulangerstraße 6.55 Uhr und am Kaulanger um 7 Uhr. Weitere Zusteigemöglichkeiten sind laut BLLV nach Absprache möglich. red