Anlässlich des Böschemer Stadtfestes am 20. und 21. Juli ist die Altstadt von Bischofsheim wie folgt gesperrt: Freitag, 19. Juli, oberer Marktplatz ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ist die komplette Altstadt gesperrt, am Montag ist der obere Marktplatz bis maximal 20 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bushaltestellen Marktplatz beziehungsweise Löwenstraße werden in diesem Zeitraum nicht angefahren, es sollte die Haltestelle Post genutzt werden. Anwohner, insbesondere im Bereich Kirchplatz und Herrngasse, werden gebeten, ihre Fahrzeuge möglichst auf den Parkplätzen außerhalb der Stadtmauer abzustellen, teilt die Stadt Bischofsheim mit. Informationen zum Stadtfestprogramm finden Sie online auf www.bischofsheim.info. md