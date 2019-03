"Altstadt-Eck" zu eng für einen Autokran

Als zu eng für einen Autokran erwies sich am späten Dienstagabend die Ecke Kissinger Straße/Altstadt. Der Kranfahrer musste vor der Apotheke rangieren, um die 90-Grad-Kehre zu meistern. Dabei blieb der Ausleger des Krans leicht an einem Balkon am Anwesen Altstadt 13 hängen. Der Schaden wird als höherer dreistelliger Betrag von der Polizei beziffert. pol