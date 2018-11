Altpapier-Tonne brannte ab

Mit 20 Kräften war die Freiwillige Feuerwehr Hirschaid am Sonntagabend im Einsatz, um den Brand einer 1100-Liter-Altpapiertonne zu löschen. Aus noch unbekannter Ursache war die Tonne, die am Ärztehaus in der Industriestraße stand, in Brand geraten. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.