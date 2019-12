Altpapier in Küche begann zu brennen

In einem Mehrfamilienhaus ist am Montag gegen 20 Uhr das in der Küche gelagerte Altpapier in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich in der Straße "Anger". Die beiden Mieter befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer, bemerkten den Brand und löschten diesen mit einem Feuerlöscher. Wie das Altpapier in Brand geriet, konnte laut Polizei nicht geklärt werden. Vor Ort waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Münnerstadt sowie des Rettungsdienstes. Die beiden Mieter kamen mit Atemwegsreizungen in eine Münnerstädter Klinik. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. pol