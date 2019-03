Altöl auf Parkplatz entsorgt

Zwischen dem 20. März, 12 Uhr, und 27. März, 12.17 Uhr, hat ein bislang Unbekannter sein Altöl in einem Behälter auf dem Parkplatz Am Schloßberg entsorgt. Hinweise auf den bislang noch unbekannten Umweltsünder nimmt die Polizei in Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol