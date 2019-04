Altliga wandert durchs Tiefental

Die TSV-Altliga wandert am Mittwoch, 1. Mai, durch den Lautergrund. Wanderstart ist am Parkplatz des SV Schwabthal in End. Hierfür treffen sich die Teilnehmer um 10.15 Uhr in Kleukheim am Schulplatz zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Wer möchte, kann auch direkt um 10.30 Uhr nach End kommen. Die Wanderung führt über das Tiefental nach Kümmersreuth und über den Mellenberg zurück nach End. Gegen 16 Uhr klingt der Tag im Landgasthof "Schwarzer Adler" in End aus. Natürlich sind auch die Partner eingeladen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Um besser planen zu können, melden sich Interessierte bis Sonntag, 21. April, bei Erwin Müller unter 09547/1201 oder 0162/8934791 an. red