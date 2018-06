Altliga-Team des FCN spielt in Lindau

Kasendorf trifft auf Mistelbach



Fußball satt gibt es am Wochenende beim Sportfest des Kreisklassisten TDC Lindau. Erster Höhepunkt ist das Altliga-Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem TDC zum Auftakt am Freitagabend (18.30 Uhr).Nach den Alten spielen am Samstagvormittag dann die Jungen: Die G- , E-Junioren treten im Turniermodus (ab 9.30 Uhr) gegeneinander an, danach kommt es zur Partie der A-Junioren der SG Lindau/Neuenmarkt gegen die der JFG Steinachtal (16 Uhr). Am Abend (17.30 Uhr) spielt die erste Mannschaft des TDC Lindau gegen den Kreisligisten TSV Bad Berneck . Der Samstag endet ab 20 Uhr mit einem Ehrenabend.Die B-Junioren der SG Lindau und der JFG Maintal/Friesenbach treten am Sonntag ab 10 Uhr gegeneinander an. Anschließend spielt der A-Klassist BC Leuchau gegen seinen Ligakonkurrenten TSV Ködnitz (13.30 Uhr). Um 15.30 Uhr messen sich die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf und der Bezirksligist BSC Saas Bayreuth . Zum Abschluss treten die Bezirksliga-Konkurrenten SSV Kasendorf und TSV Mistelbach gegeneinander an (17.15 Uhr).