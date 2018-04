Altkleidersammlung durch das Rote Kreuz

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, führt am Samstag, 14. April, in folgenden Orten eine Altkleidersammlung durch: Oberthulba, Reith, Schlimpfhof, Wittershausen, Hassenbach, Frankenbrunn, Hetzlos, Schwärzelbach, Neuwirtshaus, Thulba, Wartmannsroth, Heiligkreuz, Völkersleier, Heckmühle, Dittlofsroda, Waizenbach, Windheim bei Hammelburg, Fuchsstadt, Machtilshausen und Langendorf. Die Altkleider sollen am Abfuhrtag ab 8 Uhr zur Abholung bereitstehen. Das Anfahren der Straßen kann jeweils nur einmal erfolgen. sek