Altkleidersammlung der Pfarrei

In den Pfarreien Hochstadt und Marktzeuln finden am Samstag, 9. März, die Altkleidersammlungen statt. Der Erlös wird jeweils für die Pfarrkirche verwendet. Am Sammeltag findet in Marktzeuln ab 8.30 Uhr auch eine Straßensammlung statt.Es wird gebeten, sich vor Anlieferung größerer Mengen mit Georg Zethner, Telefon 09574/4037, in Verbindung zu setzen. Am Sammeltag ist Anlieferung bis spätestens 9 Uhr möglich. red