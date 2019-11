Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie führt am morgigen Samstag eine Gebrauchtkleidersammlung in Weismain und den Ortsteilen durch. Fahrer und Helfer treffen sich um 8 Uhr am Bauhof. Die Bürger werden gebeten, das Sammelgut erst am Samstag (bis 8 Uhr) abzustellen. Die Sammlung findet bei jedem Wetter statt. red