Altkleidersäcke gestohlen

In Eltingshausen hat die Polizei am Freitagvormittag ein Sprinterfahrzeug kontrolliert. Das Fahrzeug war mit zwei Osteuropäern besetzt. Auf der Ladefläche wurden mehrere Altkleidersäcke festgestellt, die aus einer Altkleidersammlung in Bad Bocklet stammten und von der "Lebenshilfe" durchgeführt wurde. Die beiden Männer wurden aufgefordert, die sieben Säcke wieder zurück nach Bad Bocklet zu fahren. Eine Anzeige wegen Diebstahl folgt. pol