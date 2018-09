Hammelburg vor 17 Stunden

Altkleiderannahme entfällt

Bei der Afrika Hilfe Franken entfällt am Samstag, 8. September, die monatliche Altkleiderannahme von 10 bis 12 Uhr. Am Samstag 15. September, findet in Hammelburg, Diebach, Pfaffenhausen und Unteresch...