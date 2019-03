Altkleider werden gesammelt

Eine Altkleider- und Schuhsammlung zu Gunsten des Kindergartens wird am Freitag, 15. März, in Großwenkheim durchgeführt. Die Gegenstände sollen an diesem Tag bis 18 Uhr in durchsichtigen Säcken gut sichtbar am Straßenrand bereitgestellt werden. Gesammelt werden Bekleidung, Wäsche, Woll- und Strickwaren, Anzüge, paarweise gebündelte Schuhe, Federbetten, Bettwäsche und Gardinen (keine Kuscheltiere). Die benötigten Verpackungssäcke werden an alle Haushalte verteilt, zusätzlich sind sie im Edeka-Markt Sotier in Großwenkheim erhältlich, heißt es in der Pressemeldung. sek