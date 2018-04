Altkleider werden gesammelt

Die Sanitätsbereitschaft Oberthulba führt am Samstag, 14. April, in Oberthulba, Wittershausen, Reith und Hassenbach eine Altkleidersammlung durch. Das Sammelgut sollte in Kartons oder in Säcken ab 8 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden. Aus organisatorischen Gründen kann die Strecke laut Veranstalter nur einmal abgefahren werden. sek