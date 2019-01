Altkleider und Schuhe werden gesammelt

Die Kindertagesstätte St. Michael sammelt im Rahmen der Aktion "Shuuz - Gutes tun mit gebrauchten Schuhen" abgelegte, aber noch gut tragbare Schuhe. Diese können jederzeit in einer gut zugänglichen Tonne, die sich rechter Hand neben den Kita-Parkplätzen befindet, paarweise eingeworfen werden. Weiterhin ist auch in diesem Kindergartenjahr durch die Kindertagesstätten St. Michael in Ebensfeld, St. Josef in Kleukheim und St. Martin in Döringstadt eine Altkleidersammlung geplant. Sie findet am Samstag, 16. März, ab 8 Uhr statt. Gesammelt werden Bekleidung, Wäsche, Wolldecken, Gardinen Federbetten, Bettwäsche, Unterwäsche, Haushaltswäsche, Hüte, Mützen, Schuhe, Schals, Spielsachen, Baby- und Kinderkleidung, die in gut verschlossenen Säcken am Samstagfrüh auf dem Gehweg gut sichtbar bereitgestellt werden sollen. red