Althütten in Bestform

Sabine Weinbeer Regenschauer? Windböen? Der Althütter Faschingszug und seine Akteure setzten Farbenpracht und beste Laune dagegen und auch die Zuschauer ließen sich vom wechselhaften Wetter nicht abschrecken, als sich der kleine aber feine Zug in Bewegung setzte. Lokale Themen blieben diesmal außen vor, dafür wurde es international mit "La Catrina" und Schneekugeln aus aller Welt. In Neuschleichach, auch Althütten genannt, lässt man es sich gut gehen, das zeigten der "Althütter Spa", die "Fahr-Bar" und die Candy-Bar. Klassische Themen gehen immer, so die Familie Eichhorn als Cowboys und Indianer, die Gruppe Maas mit Disneyland, die Oberschleichacher Harry-Potters; ein Bat-Mobil mit Superhelden war dabei und das "Haus des Geldes".

Die Crash-Band und die "Fregger" sorgten für Musik.