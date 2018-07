Altgeräte abgeben

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass am kommenden Freitag, 6. Juli, die Sammelstelle für Elektroaltgeräte bei der Firma Drechsler, Von-Linde-Straße 6, in Kulmbach wegen einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen bleibt. Am Samstag, 7. Juli, kann dort wieder regulär von 9 bis 12 Uhr angeliefert werden. red