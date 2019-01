Altgemeinde lädt zum Faschingsball ein

Die Vereine der Altgemeinde Etzelskirchen (Feuerwehren Medbach/Kieferndorf, Saltendorf/Bösenbechhofen und Etzelskirchen, SpVgg Etzelskirchen, Pfarrei St. Jakobus und Heimatverein Etzelskirchen) veranstalten am Samstag, 2. Februar, ihren gemeinsamen Faschingsball. Es spielt die "Everest Partyband". Einlass ist um 19.19 Uhr, Veranstaltungsort der Saal des Gasthauses "Zur Sonne" in Lonnerstadt. Eintrittskarten gibt es bei Thorsten Dürrbeck (Telefon 09193/698018), Ingrid Dellermann (09193/5480), Josef Peßler (09193/2361) oder Alexander Ort (09193/696797) sowie an der Abendkasse. red