Altes Schulhaus wird saniert

Am heutigen Montag tagt der Gemeinderat Pinzberg ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes. Dabei sollen die Architektenleistungen für die Sanierung des "Alten Schulhauses" Pinzberg, das im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms (KIP) saniert werden soll, vergeben werden. Ferner geht es um die weitere Vorgehensweise für das Baudenkmal in der Dobenreuther Straße 19. Auf der Tagesordnung stehen ferner der Bebauungsplan Hösichleite II und eine Änderung des Bebauungsplanes Brünnleinswiesen in Dobenreuth. red