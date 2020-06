Das Elan-Frauennetzwerk hat trotz der Corona-Pandemie Veranstaltungen im Programm. So heißt es am Dienstag, 16. Juni, um 18.30 Uhr im Küchenstudio Brem in der Bahnhofstraße 11 in Grub am Forst: "Altes Kräuterwissen frisch auf den Tisch". Bei einem Kräuterspaziergang im naturbelassenen Garten bestimmen und sammeln die Teilnehmerinnen alles, was sie für eine Wildkräutersuppe, eine Kräuterbutter, einen herzhaften Kräuterquark, eine erfrischende Limonade und einen Kräutertee finden können. Anschließend verarbeiten sie dies und genießen es gemeinsam - mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Viele Tipps zum Sammeln, Verarbeiten, Trocknen, Aufbewahren sind an diesem Abend inklusive. Wegen der Corona-Beschränkungen ist die Zahl der Teilnehmerinnen laut Mitteilung sehr begrenzt. Die Veranstaltung ist für Mitgliedsfrauen kostenlos, für externe Teilnehmerinnen ist der Gästebeitrag 10 Euro. Interessierte Frauen sollten sich rasch anmelden per E-Mail an info@elan-coburg.de. red