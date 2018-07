Altes Handy für Schutz bedrohter Gorillas

Am Freitag, 6. Juli, beteiligen sich die Kronacher Grünen an der Handy-Sammelaktion von Bündnis 90/Die Grünen. Zwischen 15 und 18 Uhr können am Marienplatz am Stand der Grünen alte Handys abgegeben werden. Die Erlöse kommen insbesondere einem Gorilla-Schutzprojekt im Kongo zugute. Fast in jedem Haushalt liegen ein oder mehrere alte Handys ungenutzt in der Schublade. Jetzt haben alle Kronacher die Möglichkeit, mit der Abgabe ihres gebrauchten Mobiltelefons Gutes für die Umwelt zu tun. Seltene und wertvolle Metalle wie Kupfer, Zinn, Kobalt, Tantal stecken in den kleinen Elektronikgeräten. Die Althandys werden fachgerecht in Deutschland von Spezialfirmen recycelt und helfen so, Rohstoffe und Energie bei der Produktion neuer Geräte zu sparen. Von ihren Recyclingpartnern erhält die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) einen Betrag, der in ihre Projektarbeit fließt. hs