Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes veranstaltet am Dienstag, 12. November, um 18.30 Uhr in der Schlossbergschule einen Vortrag zum Thema "Altes Gemüse - Neu entdeckt". Es werden Rezepte für Salate, Suppen und Hauptgerichte mit verschiedenen Gemüsen vorgestellt. Referentin ist Antje Omert. Anmeldungen für diese Veranstaltung sind zu richten an Elli Memmel unter Tel.: 0971/628 34.