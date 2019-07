Altes geben, Neues holen

Nach dem Motto "Altes geben - Neues nehmen" lädt die Bayerische Sportjugend im Bayerischen Landessportverband mit Unterstützung durch die Stadt Ebermannstadt und die Pfarrei St. Nikolaus am Mittwoch, 3. Juli, von 15 bis 19 Uhr zum Umsonstmarkt (Spendenflohmarkt) in das Pfarrzentrum St. Nikolaus am Kirchenplatz 5 ein. Und so funktioniert es:

Teilnehmer geben Dinge, die sie entbehren können und an denen andere noch eine Freude haben, im Pfarrzentrum St. Nikolaus in Ebermannstadt am 2. Juli von 17 bis 20 Uhr ab.

Besucher des Umsonstmarktes entdecken am 3. Juli zwischen 15 und 19 Uhr die neuen Schätze und nehmen sie gegen eine Spende mit nach Hause.

Alle Spenden für Artikel werden zu hundert Prozent für die Pflanzung von Bäumen im Stadtpark Ebermannstadt und für ein Regenwald-Schutzprojekte des World Wildlife Fund (WWF) verwendet. red